Positano Mare, Sole e Cultura. Questa sera a La Scogliera Alfonso Signorini ed il vincitore di Amici Alberto Urso

L’amore può davvero vincere ogni cosa? A rispondere a questa domanda questa sera ( 11 luglio ore 21.00 – La Scogliera) sarà il direttore del settimanale CHI, Alfonso Signorini, autore di MA GRANDE COME IL MARE (Mondadori), il romanzo di “Amici” ispirato alla Bohème. All’incontro, che si svolge nell’ambito dellaXXVIIedizione della rassegna letteraria Positano 2019 Mare, Sole e Culturaquest’anno ispirata al tema ’“Orizzonti. Racconti senza confini, parteciperà il vincitore di “Amici 2019”, Alberto Urso.

Come in una sorta di fan fiction, Alfonso Signorinicostruisce un racconto intenso e poetico che cattura e commuove fino all’ultima pagina, riuscendo ad avvicinare anche al pubblico giovane una delle opere liriche più romantiche e struggenti di ogni tempo.

Rudy è un cantante lirico tanto bravo quanto determinato, il candidato alla vittoria del talent show più importante d’Italia. Ma un giorno, rimasto per caso da solo, incontra Mimì, cantante dell’altra squadra, e se ne innamora perdutamente. Accanto a lei depone la corazza e si riscopre fragile, fallibile, perché è costretto ad ammettere che ci sono cose che non può controllare. Mimì infatti è malata, di un male misterioso che le cova dentro minacciando il suo percorso verso il successo e forse addirittura la sua vita.

Accanto a loro, nella scuola di “Amici”, un gruppo di giovani artisti pieni di passioni e sentimenti. Come Musetta, ballerina dai sogni disordinati, che torna nella casa dopo l’eliminazione e ritrova Marcello, il cantante più impetuoso del gruppo, che non riesce a perdonarle di averlo lasciato per un ricco produttore cinematografico.

Tra amicizia e rivalità, gelosia e ambizione, si avvicina il giorno del verdetto. La paura di veder sfumare i propri sogni inasprisce i rapporti tra i ragazzi e persino la malattia di Mimì. Cosa riserva loro il destino? L’amore può davvero vincere ogni cosa?

La rassegna chiude lunedì 15Luglio(ore 21.00 – Terrazza Marincanto) con una serata dedicata al tema “Futuro e Orizzonti” che vedrà ospite Enrica Alessi, autrice di PRÊT-À- BÉBÉ (Piemme). Un incontro sulla più grande sfida che una donna possa affrontare: essere una brava mamma cercando di restare se stessa. Con la partecipazione straordinaria di Gianluca Mech, inventore del metodo Tisanoreica.