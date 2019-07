Positano Mare, Sole e Cultura: Enrica Alessi e Gianluca Mech ospiti della serata conclusiva della rassegna letteraria di lunedì 15 luglio

La XXVII rassegna letteraria Positano 2019 Mare, Sole e Cultura quest’anno ispirata al tema ’“Orizzonti. Racconti senza confini, si conclude questa sera con una serata dedicata al tema “Futuro e Orizzonti” alle ore 21.00 -sulla Terrazza del Marincanto con Enrica Alessi, autrice di PRÊT-À- BÉBÉ (Piemme) e Gianluca Mech, inventore del metodo Tisanoreica e autore del volume “LA PUBBLICITÀ È UN GIOCO” (Cairo), si interrogheranno su come affrontare i cambiamenti della propria vita restando se stessi.

Enrica e Giaco stanno insieme da dodici anni. Da quando lei, adolescente inquieta, con qualche chilo di troppo, aveva deciso di uscire da una sorta di clausura autoimposta e se lo era trovato davanti, bello come il sole. Una storia fatta di complicità, risate, sfide affrontate insieme, supporto reciproco. Fino a quando, dopo un’indimenticabile vacanza a Positano e nove mesi di dolce attesa, da due sono diventati tre, con Emma: tre meravigliosi chili di tenerezza e una dose massiccia di novità. Dopo aver brillantemente (o quasi) superato i primi due terribili anni, però, ecco iniziare una nuova avventura, una nuova gravidanza e una nuova bambina in arrivo.

Se da un lato Enrica Alessispiegherà come una mamma resta sempre una donna e non può e non deve perdere nulla della sua femminilità, ma sopratutto non deve lasciarsi andare, dall’altro Gianluca Mech spiegherà il suo segreto per fare in modo che le persone si alimentino in modo sempre più sano e corretto, migliorando il loro aspetto fisico e psicologico, affinché possano dire di avere valorizzato la loro vita, e in quanto esempio concreto di come a volte le regole della pubblicità si interpretano e si incarnano in prima persona, suggerirà come orien­tarsi nei meandri della pubblicità tra quotidiani, tv, radio e web, individuando il percorso migliore per comunicare nel modo più efficace, attraverso numerosi esempi concreti e le testimonianze di imprenditori di successo che hanno fatto della loro immagine uno strumento di comunicazione.