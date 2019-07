Positano mancano biglietti SITA, li dovrebbe distribuire la Mobility Amalfi Coast ex Flavio Gioia . Ma che succede? Bar Internazionale, tabaccheria e altri punti vendita dei biglietti della SITA capita diverse volte che rimangono sprovvisti di biglietti della SITA, la societa di trasporto pubblico , concessionaria per la Regione Campania, che collega Sorrento e Penisola Sorrentina con la Costiera amalfitana. Il problema della mancanza del bigliettaio a bordo, che è un qualcosa di incivile per i turisti stranieri, legato a un sistema di vendita dei biglietti che non si capisce piu. A quanto pare i biglietti SITA vengono distribuiti ai rivenditori dalla Mobility Amalfi Coast , ma non sempre questi arrivano a chi li richiede nelle quantità desiderate. Insomma un disservizio con il solo risultato di diminuire la provvigione di chi da questo servizio, che passa dal 4,88% al 4%, sul quale devono pagarci il 22% di tasse, per di più rimangono senza biglietti. Altri si riforniscono direttamente a Salerno, ma con una provvigione più bassa, circa il 3 per cento, perchè dopo la consegna dei biglietti possono pagare una settimana dopo, mentre la Mobility Amalfi Coast i soldi li vuole subito in anticipo, ma nonostante questo i biglietti non arrivano. Come mai la SITA si è affidata a un potenziale competitor in tema di trasporti pubblici e come mai questi biglietti non arrivano tempestivamente e nel numero richiesto?