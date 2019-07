Positano, malore per un bambino americano al molo

Positano. Poco fa un bambino ha accusato un malore al molo. Sul luogo sono dovuti intervenire i volontari della Croce Rossa presenti nella postazione in spiaggia per i primi soccorsi, in attesa di medico che deve giungere da terra. Il bambino di nazionalità americana non respira bene e forse ha avuto un colpo di calore, mentre era a bordo della motonave.