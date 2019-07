Positano, malore a una ragazza incinta al Royal. Provvidenziale intervento del 118. Questa notte intervento salvavita dei medici e dell’equipaggio del 118 con la Croce Rossa , all’inizio di Via Pasitea, dopo la Chiesa Nuova, in corrispondenza dell’hotel Royal. La ragazza stava a terra riversa in preda a dolori, trasportata poi sembra all’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello.