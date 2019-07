Positano. Malore ad una ragazza all’hotel Royal, provvidenziale intervento del 118. La giovane donna era ubriaca

Positano. Ieri sera all’hotel Royal una ragazza è stata colta da improvviso malore. Provvidenziale è stato l’intervento dell’equipaggio del 118 con la Croce Rossa, che ha una postazione proprio all’inizio di Via Pasitea, subito dopo la Chiesa Nuova, in corrispondenza dell’hotel Royal. All’arrivo dei soccorsi la ragazza era a terra ed urlava in preda a forti dolori, immediatamente è stata trasportata presso l’ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello per le cure e gli accertamenti del caso. Sui motivi del malessere all’inizio si sono susseguite diverse voci, si ipotizzava che la giovane donna fosse incinta oppure che fosse stata drogata. In realtà la donna era semplicemente ubriaca e, purtroppo, questo riaccende i riflettori sull’abuso di alcolici nelle serate positanesi, quando sono sempre tante le persone, tra i quali moltissimi giovani, che eccedono con le bevande alcoliche e superalcoliche per ritrovarsi poi ubriachi ed in preda a malesseri di vario genere.