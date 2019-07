Positano. Dopo l’avaria di questa mattina su un minibus del trasporto interno Mobility Positano, ex Flavio Gioia, con lo svilupparsi di un principio di incendio per fortuna risoltosi senza feriti, le corse procedono regolarmente senza alcuna soppressione. Ma i disagi non mancano, legati in modo particolare al sovraffollamento dei piccoli autobus presi d’assalto dai tanti turisti che riempiono il mezzo fino all’inverosimile viaggiando in condizioni sicuramente disagiate per il grande caldo e perché in tanti non riescono a trovare un posto a sedere e sono costretti a viaggiare in piedi il che, data la tipica conformazione delle strade positanesi, non è di certo il massimo. Anche gli autobus non sempre sono nelle migliori condizioni al punto che un mezzo, come vedete in una delle foto allegate, ha sostituito il vetro di protezione al led luminoso indicante la destinazione, con una foglio di plastica. Insomma, si spera che al più presto vengano effettuati dei controlli per garantire la sicurezza di turisti e cittadini che ogni giorno viaggiano sulle linee interne ed hanno il diritto di farlo senza correre inutili rischi. Sull’argomento proprio poco fa abbiamo sentito il sindaco di Positano Michele De Lucia il quale ha assicurato che la polizia municipale ha effettuato tutti i controlli necessari e che gli autobus sono in perfetta regola. Per quanto riguarda la situazione di eccessivo affollamento dei mezzi il primo cittadino ammette che il problema esiste ma che è da imputare alla Regione Campania poiché loro lavorano in proroga da dieci anni così come la Sita. Di proroga in proroga, di anno in anno, non possono nemmeno fare un investimento e la Regione Campania dovrebbe fare delle gare sulla base di un contratto limitato nel tempo

