Altri vip in Costiera Amalfitana. E’ arrivata anche l’attrice, nonché supervisore musicale e artista discografica, Winslow Bright. Quest’ultima ha fatto tappa a Casa e Bottega, a Positano, per poi recarsi ad un matrimonio di lusso presso Villa San Giacomo (ricevimento alla Conca del Sogno).

La Bright ha ricoperto di recente diversi ruoli da co-protagonista televisivo, che comprendono “The Family” della ABC, “Unforgettable” della CBS e “All Wrong” di Black Pills. Winslow è rappresentata commercialmente dalla Paradigm Talent Agency. Diversi anche gli spot pubblicitari, come Chase Bank, Apple, E! , MasterCard, Crest, Toyota e AT & T.

In qualità di produttore esecutivo presso Search Music, Bright lavora a stretto contatto con agenzie pubblicitarie, società di produzione e clienti per trovare e creare la musica giusta per il loro contenuto originale.