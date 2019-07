Positano. La necessità aguzza l’ingegno. Spunta una scopa per segnalare una buca nell’asfalto

Positano , Costiera amalfitana . In zona Chiesa Nuova, nei pressi del bar Internazionale per segnalare una piccola buca è stata curiosamente inserita una scopa.

Quando si dice “mater artium necessitas”: è proprio il caso di dire, “In caso di necessità si riescono a fare cose inaspettate”. Come in questo caso, qualcuno è intervenuto a segnalare il pericolo adoperando un mezzo non proprio consono alla situazione, pensando comunque di allertare gli utenti.