Positano. La mareggiata di oggi travolge il pontile dei Grassi a Fornillo e crea danni anche alla spiaggia – Video

Positano. La forte mareggiata che oggi ha flagellato la costa di Positano ha danneggiato il pontile dello stabilimento dei Grassi a Fornillo ed ha provocato dei danni anche alla spiaggia che è stata in gran parte invasa dalle onde. Per fortuna la bravura dei ragazzi dello stabilimento è riuscita ad evitare danni irreparabili ma sicuramente bisognerà lavorare per ripristinare la situazione per la giornata di domani che ci auguriamo sia migliore di quella di oggi.

Foto di Giuseppe Di Martino