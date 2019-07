Positano, la location per fare più like su Instagram secondo Style

Positano è la location ideale per fare il pieno di like. Lo dice il magazine Style, il magazine mensile del Corriere della Sera dedicato agli uomini, ma non è la prima volta che la città romantica viene incoronata in tale ambito, presa d’assalto da chi cerca di avere visibilità sfruttando le sue vedute.

“Gambe abbronzate in primo piano, sullo sfondo sabbia dorata e un non meglio identificabile mare blu? Se questa è la tua idea di selfie estivo, poi non lamentarti se gli amici ti defollowano” – scrive la rivista – Ormai anche Instagram ha le sue destinazioni costiere preferite e, da una ricerca che ha contato il numero di hashtag stravince la nostra Positano con oltre un milione e mezzo di post.”

La rivista, oltre a Positano consiglia all’estero Whitehaven Beach in Australia con 170mila post e Lanikai Beach alle Hawai con 161mila, indicando location che tra l’altro sono esotiche rispetto ai nostri paesaggi.