Positano. La giornalista americana Laureen incontra Carlo Cinque del San Pietro che smentisce le voci di una sua candidatura a sindaco

Positano, costiera amalfitana. Durante il nostro reportage con la giornalista americana Laureen che da Washington è venuta appositamente presso la redazione di Positanonews per fare esperienza ed integrarla con la sua di giornalista americana, confrontando il mondo del giornalismo americano con quello italiano. Laureen è molto soddisfatta dell’aver incontrato Positanonews e del lavoro che le sta facendo fare il direttore Michele Cinque. Non è la prima volta che Positanonews ed il direttore hanno a che fare con giornalisti americani, australiani e stranieri che vengono qui ed hanno Positanonews come riferimento internazionale nella realtà del giornalismo locale. Durante questi reportage Laureen, oltre a conoscere diverse realtà del territorio (notizia, cronica, eventi, cultura), ha visita anche i migliori alberghi della costiera amalfitana tra i quali anche il San Pietro ed in questi giorni la giornalista americana scriverà anche un articolo sull’incontro con Carlo Cinque. Proprio durante l’intervista Carlo Cinque ha avuto modo di replicare alle voci diffuse in rete su una sua possibile candidatura a Sindaco smentendo un suo coinvolgimento nella realtà politica locale in quanto non avrebbe il tempo di fare il primo cittadino. Le voci non sono nate dalla nostra testata ma nelle ultime ore sono rimbalzate sui social innestando il dubbio nella cittadinanza che, in ogni caso, ha sempre apprezzato tantissimo la grande sensibilità di Carlo Cinque sulle problematiche cittadine ed il suo impegno per il bene del paese.