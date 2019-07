Positano: La ex wrestler WWE Stacy Keibler in vacanza nella Perla della Costiera Amalfitana

La ex wrestler WWE Stacy Keibler in vacanza nella Perla della Costiera Amalfitana. Diventata l’idolo dei ragazzi amanti del wrestling nel 2001, Stacy è diventata una celebrità prima di SmackDown! e poi di Raw. Nel 2006 ha deciso di ritirarsi dal ring per poi diventare manager con il nome di Miss Hancock. Negli ultimi anni ha partecipato a diversi reality, fatto la comparsa in diverse serie tv di fama internazionale come How I Met Your Mother, e posato per diverse interviste di moda.

La modella statunitense, diventata ormai una giovane mamma influencer, ha deciso di trascorrere in famiglia qualche momento di relax a Positano.