Ancora celebrità in Costiera Amalfitana. E’ arrivata alcune ore fa la bellissima influencer siciliana Diletta Amenta ha pubblicato alcune storie su Instagram che la immortalano all’Hotel Villa Flavio Gioia a Positano. Diletta, ricordiamo è una delle influencer più conosciute e richieste in Italia. Vanta oltre 300 mila follower su Instagram. Ancora una volta le celebrità scelgono la Costiera Amalfitana come meta per le proprie vacanze.