Positano, ecco la bellissima blogger statunitense Nikki Sharp

Continua la carrellata di celebrità in Costiera Amalfitana. Questa volta è arrivata la bellissima blogger, ex modella, Nikki Sharp. E’ stata lei stessa a pubblicare alcune foto sul proprio profilo ufficiale Instagram che la ritraggono a Positano, meta preferita da tantissimi vip anche questa estate.

“Sentirsi così felici e liberi di semplicemente saltare in acqua, bere Aperol Spritz, mangiare delizioso cibo italiano e sorridere con il più grande gruppo di persone -ha scritto- Ho imparato che quando lasci andare le cose… ti aspettano esperienze molto migliori. Dove puoi lasciarti andare e iniziare a sperimentare la magia che ti aspetta nella tua vita?”.

Nikki ha iniziato la sua carriera come modella internazionale dopo essersi laureata. A metà del 2008, si è trasferita a Shanghai con un contratto da modella. Nel corso dei prossimi 4 anni, ha lavorato in numerose città come Sydney, Seoul, Bangkok, Atene, Londra, New York e Londra. Nel 2017 Viva Glam l’ha nominata come una delle loro 20 migliori modelle. Ora conta oltre 350 mila follower su Instagram.