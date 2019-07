Positano. “Isidoro” il reading di Ianniello al Teatro Festival . Quel sogno interrotto il 23 novembre

Positano, Costiera amalfitana . Al Positano Teatro Festival questa sera è andato in scena ‘Isidoro’ un reading interpretato da Enrico Ianniello che lo stesso autore ha tratto dal suo fortunatissimo romanzo “La prodigiosa vita di Isidoro Sifflotin” premio Campiello opera prima. La storia di Isidoro è quella di un ragazzo eccentrico e sensibile, come lo sono del resto i suoi genitori, che ha la particolarità di saper fischiare come e più di un merlo, e grazie a questo linguaggio riesce a comunicare con uomini e volatili. Con il suo fishiavocabolario Isidoro spera di contribuire alla costruzione di un mondo più giusto ma i suoi sogni si infrangono nel disastro del terremoto del 1980. Lo spettacolo di Ianniello si muove dunque su questi due binari, quello umoristico che mi ha subito ricordato la verve del grande Luciano De Crescenzo arricchito da personaggi eccentrici che invece mi hanno ricordato il miglior Stefano Benni, quindi il dolore e lo smarrimento, che hanno fatto subito presa su tutti noi spettatori della penisola che quell’impasto di cemento e sangue, silenzio assordante e sogni sotterrati lo abbiamo vissuto in prima persona quel maledetto 23 novembre. Un bravo sentito a Enrico Ianniello e alla sua recitazione, del resto il suo talento si è affinato negli anni trascorsi sui banchi della scuola di recitazione “Vittorio Gasmann” di Firenze; noi lo aspettiamo a settembre con un’altra grande prova di recitazione quella legata alla nuova serie TV dedicata al Commissario Ricciardi tratto dai romanzi del mitico Maurizio de Giovanni, Enrico sarà il dottor Bruno Modo, non vediamo l’ora!

Luigi De Rosa

Foto Vito Fusco