Positano, ingente perdita d’acqua a Via Corvo – VIDEO

Ingente perdita di acqua questa mattina a Positano, in Via Corvo. Non sappiamo i motivi del guasto, ma è evidente la perdita: l’acqua scorre lungo tutta la strada, con grande rischio per motociclisti e automobilisti. Come sappiamo, con manto stradale bagnato è alto il rischio di aquaplaning, un fenomeno che provoca la perdita di contatto tra la strada e la gomma, mandando la vettura fuori controllo. Ci auguriamo che il guasto venga riparato al più presto.