Positano infopoint al molo e alla Sponda fino a Nocelle, un servizio al turismo e per i giovani da essere orgogliosi. E’ una delle più belle iniziative della Costa d’ Amalfi, nata dalla sinergia con l’amministrazione De Lucia, assessore al ramo Francesco Fusco, e Positanonews, il primo webmagazine nativo online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, a favore del turismo e delle giovani generazioni.

I ragazzi provenienti per la maggior parte dai licei della Penisola Sorrentina , dal Marone di Sorrento al San Paolo, dove si dirigono oramai i positanesi, stanno facendo una grande esperienza formativa sia per gli studi che per il futuro, rendendosi utili per il paese e nello stesso tempo conoscendo meglio la realtà socio-economica del proprio territorio.

Particolarmente apprezzabili gli info-point delocalizzati al molo, punto strategico per le vie del mare, alla Sponda, zona di confine verso Praiano ma affollato da centinaia di turisti che cercano di prendere i bus, e a Nocelle, in grossa crescita grazie al Sentiero degli Dei che collega la Città Verticale con Agerola e Vico Equense i Monti Lattari i cui sentieri sono molto frequentati .

Crediamo che bisogna essere orgogliosi di questo servizio unico nel suo genere in Campania.