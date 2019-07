Positano, incidente nei pressi del Canneto: ricoverato a Cava de’ Tirreni ragazzo del posto

Incidente nella serata di ieri a Positano, nei pressi del Canneto. Per cause ancora da accertare, due veicoli si sono scontrati e ad avere la peggio è stato un ragazzo della Costiera, ora ricoverato a Cava de’ Tirreni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri per i rilievi di rito.

Seguiranno aggiornamenti.