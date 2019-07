Positano. Festa grande a Montepertuso per la festa della Madonna delle Grazie, quella che viene considerata una delle feste più belle della Costiera Amalfitana. Clima allegro per l’occasione, il tutto accompagnato dalla musica della banda. Una comunità intera unita nel sentito bisogno di rievocare la vittoria del bene sul male…della luce sul buio. Tanti anche gli stranieri sul posto che hanno apprezzato la cosa.

Qualcuno ha anche rivelato di seguirci ogni giorno da Cambridge (Inghilterra), motivo di grande orgoglio per il nostro giornale. Positanonews era sul posto per aggiornarvi come sempre in tempo reale, per cui alleghiamo all’articolo un contributo video per mostrarvi le immagini della festa e della banda musicale.