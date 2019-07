Positano. Giuseppe Capozzi fa da personal trainer a due attori di Stranger Things, orgogliosi di te

Positano, Amalfi coast. Una bella soddisfazione per Giuseppe Capozzi che ha tenuto una lezione privata come personal trainer a due attori del cast di Stranger Things che si sono dimostrati molto soddisfatti per l’esperienza vissuta. Virali le foto pubblicate su Instagram che stanno facendo il giro dei social a dimostrazione che, quando ci si dedica con passione al proprio mestiere, si riescono ad ottenere anche belle gratificazioni e riconoscimenti-.

Hanno scelto il miglior personal trainer sul territorio, il nostro maestro di Jeet Kune Do, Arte Marziale trasfusa dal Kung Fu da Bruce Lee, Giuseppe Capozzi che in inverno tiene lezioni all’Olimpic Positano.

Capozzi una passione e amore per la sua disciplina ha una grande capacità motivazionale e struttura lezioni per bambini ma anche anziani, importante pee le donne, anchela difesa personale. Spirito di sacrificio, onestà, semplicità, entusiasmo, valori forti trasmessi dalla famiglia e cuore, questo è Peppe Capozzi.

E in sintonia col suo essere è stayo grato verso i suoi due allievi celebri.

“È stato un piacere per me conoscere ed allenare Natalia e Charlie, due persone fantastiche, umili e grandi attori della serie Stranger things.

Thanks guys see you next time!🙏🏼🎬🥊

It was a pleasure for me to meet and train Natalia and Charlie, two fantastic person, humble and great actors of the Stranger things series.

Thanks guys see you next time!🙏🏼🎬🥊”

Siamo orgogliosi di te, come allievi, e come Positanonews, felici di averti premiato. Vai avanti così. Ad Maiora