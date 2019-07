Positano. Da alcuni giorni l’Ausino interrompe la fornitura idrica alla Chiesa Nuova ed a Laurito, disagi per i cittadini senza preavviso

Positano, Costiera amalfitana . Sono un po’ di giorni oramai che nelle zone della Chiesa Nuova e Laurito dalle 11.00 del mattino e per circa due ore l’Ausino interrompe la fornitura idrica per effettuare delle riparazioni senza preavvisare la popolazione creando notevoli disagi soprattutto in questo periodo estivo contrassegnato da alte temperature. Tantissime le segnalazioni giunte alla nostra redazione sul disservizio. Ci auguriamo che il problema possa essere al più presto risolto e che la situazione torni alla normalità. Intanto sarebbe il caso che l’Ausino che si occupa da Cava de’ Tirreni di parte delle zone di Salerno, compresa la Costa d’ Amalfi, avvisi i cittadini dei disagi ed implementi i servizi visto che ultimamente le lamentele aumentano a dismisura.