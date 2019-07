Positano . Furto d’acqua, arrestato dai carabinieri

Positano, Costiera amalfitana. E’ stato arrestato dai carabinieri della stazione di Positano e della mobile di Amalfi C.L. il proprietario di un’abitazione sulla Statale amalfitana perchè ritenuto responsabile di furto aggravato . L’uomo ora si trova agli arresti domiciliari in attesa della convalida della misura cautelare dal giudice del Tribunale di Salerno.

Di cosa viene accusato? Aveva trovato il modo per “risparmiare” sulla bolletta dell’acqua, che l’ Ausino di Cava de’ Tirreni fra l’altro non sta facendo arrivare ed è difficile da reperire sul sito , allacciandosi abusivamente alla rete idrica pubblica, garantendo così all’abitazione la fornitura ai danni del gestore del servizio pubblico.

Il furto è aggravato in determinati casi previsti dalla legge. Secondo il codice penale, la sottrazione di una cosa altrui, quando avviene in determinati modi, merita di essere punita più severamente: queste circostanze sono definite aggravanti, al cui ricorrere la pena lievita fino a poter raggiungere, nel caso di concomitanza di più circostanze, i dieci anni.

Tra le ipotesi più rilevanti di furto aggravato rientra senz’altro quella commessa con mezzo fraudolento, cioè con un metodo ingannevole. Il classico furto fraudolento è quello dell’energia elettrica seguito a ruota dal furto d’acqua del vicino.

Di cosa si tratta? Come si fa a rubare l’acqua al vicino? Semplice: allacciandosi direttamente al suo contatore, manomettendolo. In questo modo, i consumi verranno registrati su un unico contatore, quello, appunto, del derubato. È chiaro però che questi potrebbe accorgersi dell’anomalia quando arriverà la bolletta, più salata del solito.

È possibile commettere furto d’acqua anche bypassando qualsiasi contatore ed allacciandosi direttamente alla rete idrica, derubando l’ente erogatore.

Nei condomini, poi, spesso accade che qualcuno si allacci alla rete idrica del condominio, danneggiando tutti gli abitanti.

Poiché il furto d’acqua è una fattispecie di furto aggravata dal metodo ingannevole (l’allacciamento, infatti, non è quasi mai visibile e, pertanto, il furto avviene di nascosto) il rischio è di incorrere in una pena abbastanza elevata: come anticipato, il furto aggravato è punito con la reclusione dai due ai sei anni. Se, poi, dovessero concorrere altre circostanze aggravanti, la reclusione andrebbe dai tre ai dieci anni.