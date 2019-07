Positano. Fermato dai Carabinieri: è di Massa Lubrense l’autista coinvolto nell’incidente e che non si è fermato all’alt oggi pomeriggio in Piazza dei Mulini.

L’uomo che non solo non si è fermato a prestare soccorso, ma non si è fermato all’alt della vigilessa, è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Positano.

L’uomo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente.

Le indagini proseguono, anche lo scooter coinvolto pare sia stato sottoposto a sequestro perchè privo di assicurazione

Un’altra brillante operazione che ha visto nuovamente la collaborazione delle forze dell’ordine locali.