Positano, Costiera Amalfitana. Questa sera , nella biblioteca comunale, con il Patrocino del Comune di Positano, con la collaborazione dell’ Associazione Posidonia e con media Partner Positanonews, con il coordinamento e organizzazione di Maria Rosaria Manzini, è stato presentato “Vivere Intensamente” di Alessia di Palma accompagnato dalle Musiche di Roberta Petrucci con flauto traverso e Martina Vasaturo con chitarra e voce. Ci ha sorpreso e colpito questa giovane scrittrice originaria di Minori, una ragazza che trova tempo per l’anima, fra il lavoro al Tritone a Praiano, dopo studi al turistico di Minori, e le tante incombenze della vita. Il libro è davvero interessante con il personaggio “Emerson” che ci riporta a reminiscenze letterarie americane, ma con una grande introspezione psicologica, la riflessione e autoconsapevolezza è molto amata dalla scrittrice “Credo che ci sia molto da scoprire nella mente umana” “Una storia accattivante, di una vita vissuta..”, come dice Marica Milano, liceale ad Amalfi, davvero brava a soli 15 anni nella sua esposizione. Alessia ci ha spiegato pure come nasce il libro, questo da una emozione, per la scomparsa della nonna “La prima cosa che nasce è una scena, poi faccio la scaletta.. il finale è quello che penso quasi per prima, la cosa più difficile è trovare il titolo, questo mi è stato suggerito da una compagna di classe..” La sua scrittrice preferita è la Rowling ” J.K. Rowling. Non tanto per Harry Potter ma anche per la sua vita , ha avuto decine di porte in faccia da casa editrici che non volevano pubblicare Harry Potter e poi è arrivata alla Bloomsbury , perchè non posso farcela?” Il sogno nel cassetto? “Far leggere il libro e farlo diventare un film” E ora cosa sta facendo? “Sto scrivendo un altro libro – ci confessa -, ma dopo averlo scritto mi fermo 15 giorni e poi lo rileggo”. Insomma la ragazza farà strada