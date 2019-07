Positano. Dieci uscite dell’ambulanza, una bloccata da traffico. Ma si sa poco dal 118 e dalla CRI

Positano, Costiera Amalfitana. Fra ieri e oggi i positanesi hanno visto sfrecciare almeno una decina di volte ambulanze nel paese, almeno così ci riferiscono, oggi noi ne abbiamo sentite quattro nel primo pomeriggio, in un caso la abbiamo ripresa che, come al solito, è stata rallentata dal traffico causato dai bus turistici, ed anche in questo caso siamo intervenuti per documentare un disagio che poi inoltreremo alla Prefettura di Salerno e a Napoli in Regione Campania al fine di poter contribuire a migliorare la vivibilità nel nostro paese e in costa d’ Amalfi . In molti ci chiedono cosa sia successo, ma non riusciamo che a raccogliere informazioni frammentarie e quindi a documentare in maniera incompleta. Dal 118 e dalla Croce Rossa si sa ben poco. Ovviamente c’è la privacy, e questa riguarda l’identità delle persone, e siamo d’accordo. Mentre sugli interventi , invece, visto che sono in ballo soldi dei cittadini, chi fa ufficialmente e informazione dovrebbe avere tali notizie per l’opinione pubblica . Ovviamente qui non siamo ad Agropoli dove le ambulanze le hanno usate per fare giri di festa al sindaco Alfieri, l’uomo di De Luca nel Cilento, e non in altre parti dove girano per altri motivi. A noi non interessa neanche sapere se sia o meno opportuno usare sempre la sirena, ma informazioni tecniche sugli interventi sono utili ai cittadini che ci leggono per la viabilità, se si tratta di un incidente, magari così sanno se vi sono probabili rallentamenti, o rischi , tipo incidenti dovuti all’olio, e in questo caso possiamo salvare le vite umane di chi ci legge in tempo reale. Ma qualsiasi informazione relativa agli interventi può essere utile e gli esempi possono essere innumerevoli, anche rassicurare l’opinione pubblica che informata non si sente all’oscuro di ciò che le avviene incontro, ricordiamo che in tutti i giornali d’Italia c’è questo tipo di informazione e addirittura sono gli operatori sanitari direttamente a fornirle senza che le chiedano, perchè al nord sanno bene quanto sia utile divulgare queste informazioni, salvando la privacy delle persone. Comunque stando a delle voci, ma solo voci, ci sarebbe stato un incidente sulla Statale Amalfitana 163 fra la Garitta e la Chiesa Nuova , una moto proveniente da Praiano , e un intervento a Montepertuso, mentre non è stato segnalato niente sul Sentiero degli Dei e neanche sulle spiagge dove per fortuna ha cominciato a funzionare il 118 sul molo. Stiamo sollecitando sempre per migliorare il servizio, i problemi che abbiamo da una parte l’ Ospedale di Sorrento più vicino ma scelto per motivi di appartenenza all’ ASL all’ottimo ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello che è più lontano , l’idro ambulanza che siamo gli unici a sollecitare, e arriverà solo il primo agosto, ed altro ancora. Informazione come servizio pubblico a questo serve la cronaca degli incidenti, ed è forse quello più importante che può dare un giornale.