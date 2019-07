Positano, controlli serrati della polizia municipale, contestate decine di effrazioni

Come negli scorsi anni, durante il periodo estivo, si intensificano le attività del corpo della polizia municipale a presidio costante del territorio di Positano, quest’anno grazie ad un contributo del Ministero dell’interno nell’ambito del progetto “spiagge sicure”, si rafforza ulteriormente l’organico con quattro agenti a presidio delle nostre spiagge, così da garantire maggiore sicurezza e rispetto delle ordinanze.

L’amministrazione inoltre, come da impegni presi con la Prefettura di Salerno, ha destinato le intere risorse per il tempo determinato all’assunzione di agenti a supporto della viabilità e per la gestione del traffico.

Grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine, presenti sul nostro territorio sono state portate a termine importanti operazioni a tutela dei cittadini e turisti, rendendo sempre di più il nostro paese un paese sicuro.

Tra le tante attività svolte, solo nella giornata di ieri, i vigili urbani coordinati dal Comandante Ponticorvo, grazie all’implemento della video sorveglianza ed all’installazione del “targa system”, hanno individuato tre vetture che circolavano sprovviste di assicurazione, dieci senza revisione. Oltre a ciò, sono stati sottoposti a fermo amministrativo due veicoli adibiti a noleggio con conducente privi delle necessarie licenze; due automobilisti risultavano sprovvisti di tutta la documentazione richiesta dagli agenti ed inoltre è stata contestata, ad un cittadino residente in Italia, la mancata conversione della patente estera.

Le attività del Comando delle Polizia Municipale continueranno e si intensificheranno nei giorni di maggior afflusso.