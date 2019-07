Positano, il centrocampista della Lazio Correa sceglie Lucibello per visitare Capri

Il centrocampista della Lazio Joaquin Correa, in visita in Costiera Amalfitana, ha scelto Luxury boat per spostarsi e godersi lo splendido mare tra la Divina e Capri. In foto è immortalato insieme alla compagna e a Matteo Lucibello proprio davanti ai Faraglioni.

Classe ’94, Correa è un centrocampista di grande talento passato alla Lazio dal Siviglia la scorsa estate. Dotato di grandi capacità coordinative e di una ottima elasticità e visione di gioco, è anche in possesso di una buona tecnica individuale; possiede un buon dribbling e un controllo di palla elegante. Riesce a calibrare i passaggi con molta precisione ed è in grado di cambiare passo con facilità (possiede buona rapidità nel contropiede a campo aperto).

La Lucibello si conferma il top nel settore. Nata dall’idea di Salvatore Lucibello oltre settant’anni fa, grazie alla collaborazione dei figli, l’attività riscontrò un notevole sviluppo e vanta ormai un numero sempre crescente di barche. Oggi l’azienda è florida e consolidata sul territorio e offre vari servizi, come, Noleggio barche con e senza marinaio, Escursioni organizzate, Escursioni personalizzate, Water taxi da e per gli Hotel e Ville con approdo, Trasferimenti, Noleggio gavitelli autorizzati, Servizio di sbarco e imbarco 24 ore.