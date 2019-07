Positano, cane ferisce un passante. “Quattro ore a Castiglione. Nessun controllo”

Ancora una volta ci troviamo a parlare di aggressione da parte di cani nei confronti di malcapitati. Questa volta l’episodio si è registrato a Positano. Stando a quanto riferisce un utente di un gruppo Facebook, pare che un cane di proprietà di uno dei lidi o dei ristoranti abbia morso il padre del segnalatore.

“Le autorità sono state avvertite 20 volte ma la storia continua -ha riferito- Ieri mio padre è stato morso da un cane, siamo stati 4 ore in ospedale a Castiglione, per colpa di autorità inutili perché è inconcepibile che i proprietari di ristoranti e lidi lasciano i propri cani liberi gironzolare senza il loro controllo. Noi dobbiamo pulire le cacche dei vostri cani, disinfettare e come se non bastasse dobbiamo anche essere morsi? Va bene, ma sappiate che il mondo gira, oggi a me, domani a te!”.

Si tratta ovviamente di parole dettate dalla rabbia, ma il problema è sicuramente presente. Spesso noi di Positanonews ci siamo trovati a dover raccontare di aggressioni di questo tipo. Precisando che siamo sempre in prima linea per i diritti degli animali, lo dimostrano i fatti, è assolutamente necessario provvedere sia per la salute umana, sia per garantire i diritti di animali che spesso non vengono curati e sono in condizioni pessime.