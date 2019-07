Positano, bus turistico carica utenze Sita: pratica scorretta, Polizia Municipale multa il conducente

Una pratica che ormai sembra non poco diffusa in Costiera Amalfitana, e della quale già vi avevamo parlato. Questa mattina, a Positano, un bus adibito al trasporto di turisti è stato beccato mentre sostava sulla fermata SITA per caricare delle utenze che in realtà erano destinate al servizio di trasporto pubblico. Una pratica estremamente scorretta che si sta diffondendo a macchia d’olio nei territori della Divina.

Questa volta, fortunatamente, la Polizia Municipale ha assistito a tutta la situazione e ha prontamente multato l’autista del bus. Speriamo che questo sia da monito a chi cerca di fare il furbetto…