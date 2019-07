ANTEPRIMA . Positano, Costiera Amalfitana. Bus in avaria a pochi metri da piazza dei Mulini in Via Cristoforo Colombo.

Il minibus del trasporto interno Mobility Positano, ex Flavio Gioia, si è prima fermato poi ha avuto un principio di incendio nei pressi della Tavolozza a Positano.

Traffico paralizzato a Positano in Piazza dei Mulini. Si aspetta un carro attrezzo da Amalfi ed i Vigili del Fuoco da Maiori

Molta paura, ma per fortuna, grazie anche alla prontezza dell’autista, sono usciti tutti dall’autobus affollatissimo. La polizia municipale si è subito allertata per gestire la difficile situazione. Infatti il traffico è rimasto bloccato per più di un’ora . Sono stati anche allontanati tutte le persone nei pressi e interdetto anche il traffico pedonale.