ANTEPRIMA . Positano, Costiera Amalfitana. Bus in avaria a pochi metri da piazza dei Mulini in Via Cristoforo Colombo.

Il minibus del trasporto interno Mobility Positano, ex Flavio Gioia, si è prima fermato poi ha avuto un’avaria con uno sprigionamento di fumo notevole, un possibile principio di incendio che poteva esserci, come ci ha riferito l’esperto di protezione civile Peppe Coppola Photo 105, evitato in extremis, nei pressi della Tavolozza a Positano.

bus in avaria a Positano









Traffico paralizzato a Positano in Piazza dei Mulini. L’autista , Antonino Rianna, ha percepito il problema da subito, ha evitato la folla della piazza , poi dopo la Deutsche Bank ha fatto scendere tutti.

Molta paura, ma per fortuna, grazie anche alla prontezza dell’autista, sono usciti tutti dall’autobus affollatissimo. La polizia municipale si è subito allertata per gestire la difficile situazione. Infatti il traffico è rimasto bloccato per più di un’ora . Sono state anche allontanate tutte le persone nei pressi e interdetto anche il traffico pedonale.

Non è stato necessario l’arrivo dei vigili del fuoco, grazie all’intervento di un camion di Avitabile, e alla polizia municipale, c’è stata la rimozione del l’autobus senza gravissimi disagi.

Molta preoccupazione da parte delle mamme, l’autobus delle 12,20 era quello che riportava i bambini dalla spiaggia verso Montepertuso.

Se leggete questa notizia altro e è stata copiata dai soliti predoni del web che van raccattando video sui social, ciò che a noi preme è la sicurezza di questi mezzi per cui speriamo in una nota chiarificatrice.