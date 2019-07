Positano, blitz della Polizia Municipale: multe a raffica nel weekend. Cittadini protestano

Blitz della Polizia Municipale a Positano. Abbiamo raccolto diverse segnalazioni relativa all’attività della polizia locale, particolarmente concentratasi questo weekend: come sappiamo, il fine settimana in modo particolare, si registra un’affluenza significativa di persone che vengono a visitare la perla della Costiera Amalfitana. Spesso gli agenti della Polizia Municipale sono chiamati a portare avanti un lavoro davvero impegnativo, sia per quanto riguarda le violazioni del codice della strada, sia per quanto riguarda altri tipi di problemi.

Le segnalazioni ricevute questo weekend dalla nostra redazione, in particolar modo, fanno riferimento alla strada che porta al depuratore, da Piazza dei Mulini fino all’impianto: sarebbero state decine e decine le sanzioni elevate alle auto in sosta. Tra divieti di sosta e auto parcheggiate in modo non conforme, molte sono state le proteste: “Negli ultimi sei mesi non è stata elevata neanche una contravvenzione in zona”, ha commentato qualcuno; “I Vigili sono spesso vestiti in borghese, pantaloni corti, scarpe da ginnastica, ma dove sono le divise?”.

La nostra redazione non si schiera da una parte o dall’altra, ovviamente: il lavoro della Polizia Municipale, specie nei periodi di maggiore affluenza, è davvero complicato e ci rendiamo conto non possano gli agenti essere onnipresenti, in qualsiasi momento; fatto sta che Positanonews è per antonomasia una redazione che dà voce a chi non ha voce, ecco perché non possiamo fare altro che riportare la testimonianza di diverse segnalazioni ricevute.