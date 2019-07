Positano, Azienda di Soggiorno e Turismo in difficoltà senza direttore. Un augurio e speranza di recuperare la storia

Positano, Costiera amalfitana. Azienda di Soggiorno e Turismo in difficoltà , non solo per la location, ma anche per la mancanza del direttore Emilio Lucibello , che ha subito un incidente col ciclomotore nel percorso di lavoro che faceva ogni giorno da e per Amalfi, ancora in convalescenza.

Ci teniamo a precisare che non vogliamo assolutamente deprezzare l’attuale location dell’Azienda di Soggiorno e Turismo nell’immobile dei Carro alla Chiesa Nuova. E’ una sistemazione che si è trovata, grazie all’accordo del direttore coi Carro, per evitare la scomparsa dell’Azienda dal territorio.

Ricordiamo la prestigiosa location dell’Azienda in spiaggia è stata ripresa dal Comune, dopo aver chiuso un contenzioso con la Regione Campania per un milione di euro, che la Regione avrebbe dovuto reinvestire sul turismo nella nostra cittadina o in Costiera , ma da Napoli non è dato sapere che fine faranno questi soldi al momento.

Purtroppo la struttura si trova delocalizzata e non segnalata, il Comune ha supplito con gli infopoint, mentre gli addetti lavorano comunque ad adempimenti previsti. Le altre aziende dipendono dall’EPT di Salerno, Maiori, Amalfi e Ravello, mentre Positano ha un suo coordinatore, che però, suo malgrado, è forzosamente assente.

E’ una tristezza vedere il declino di questa istituzione, ed è solo per questo che siamo rammaricati di vedere quell’azienda che ha avuto un Fragola, ma anche un Luca Vespoli, fare tanto, finire in questo modo. In un certo senso ci sentiamo impoveriti, ma se deve andare avanti così a questo punto è giusto accorpare tutto al Comune, far funzionale le pro-loco, e capire che fine ha fatto quel milione di euro per farlo tornare indirettamente sul territorio.

Di certo non è colpa loro questa situazione, ma della politica e della burocrazia, che ha messo questo ente di non essere in condizione di poter aver un ruolo davvero fattivo, in certi casi, come a Maiori, dove sono stati posti sul lungomare, o a Ravello e Amalfi, in collaborazione col Comune, hanno un maggior ruolo informativo e di sportello, ma non dove sta ora l’Azienda di Positano e non in questo modo.

Ovviamente il direttore ha fatto già tanto a recuperare la sede, magari anche parte della memoria storica dell’Azienda sarebbe il caso di portarla negli archivi comunali o nella biblioteca comunale, ricordiamo all’epoca di Luca Vespoli c’era un patrimonio enorme di carte, documenti, festival , manifestazioni, locandine, foto, che sarebbe un peccato veder sprecare o finire al macero. Siamo disposti tutti noi di Positanonews, anche con le associazioni, per far si che non vada disperso.

Occorre la presenza del direttore, che va aiutato in quest’opera, non avendo risorse , occorre prima di tutto che ritorni presto. Non possiamo che augurarci una presta e pronta guarigione al direttore che è con noi oramai da decenni ed ha visto la storia turistica dell’ultimo quarto di secolo del paaese e siamo sicuri che ha a cuore , come e più di noi, le sorti dell’Azienda e del turismo a Positano. Ma anche di recuperarne la Storia , ci vuole l’aiuto dei giovani e delle associazioni, ovviamente prima di tutto della volontà dell’Azienda, in modo da non disperdere tutto questo materiale e farlo rimanere magari in biblioteca a Positano per le future generazioni.