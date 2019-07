Positano, avaria bus: sentiamo in esclusiva la Mobility Amalfi Coast

Positano, Costiera Amalfitana. Positanonews ha sentito in esclusiva la Mobility Amalfi Coast sulla vicenda del bus in avaria nei pressi Tavolozza, fornendo dei chiarimenti sull’accaduto al mezzo diretto a Montepertuso. “La causa dell’avaria non è stata in alcun modo lo scoppio del motore ma la rottura della turbina – ci spiega l’azienda

Il fumo era infatti dovuto all’olio che andava a contatto con i pistoni, motivo per cui causava fumo. Non si trattava quindi di un principio di incendio.”

“A completamento del vostro articolo odierno circa l’avaria del bus in Via C. Colombo, la prontezza del conducente è stata quella di evitare di fermarsi più giù, nei pressi del Savoia, – hanno precisato Valeria Rianna e la Mobility – ma di cercare, per quanto possibile, di allontanare il bus dalla zona più affollata e centrale. Ringraziamo inoltre tutti coloro che sono intervenuti, a partire dai Vigili Urbani, Angelo Abitabile e tutti i cittadini, solidali, che hanno cercato di aiutare per far fronte all’emergenza.”