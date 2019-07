Positano attiva la postazione di primo soccorso presso la Spiaggia Grande

Questa mattina la Giunta Comunale con delibera n. 96 ha impegnato delle somme dal bilancio comunale per istituire un presidio di primo soccorso sulla spiaggia grande di Positano, avendo avuto la disponibilità del Comitato Costa Amalfitana della Croce Rossa ad avviare tale servizio, l’Amministrazione immediatamente si è attivata con risorse proprie, ritenendo essenziale avere una punto di prime cure in spiaggia, per dare assistenza ai cittadini e ai tanti turisti che soggiornano nella nostra città.

Per la prima volta sulla spiaggia grande, nella cabina di soccorso già presente sul molo di Positano, insieme ai volontari della Croce Rossa, ci sarà anche la figura di un infermiere professionista dotato di kit di primo soccorso e defibrillatore.

La postazione in spiaggia, si aggiunge al potenziamento dei servizi estivi forniti dalla Asl Salerno: una seconda ambulanza 118 in località sponda e la guardia medica turistica presso il polo sociosanitario “D. Fiorentino” in zona fornillo, entrambe attive fino al 15 settembre.