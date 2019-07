Positano, ancora problema avvelenamento alberi ad Arienzo: costone rischia di franare -VIDEO

Ancora una volta ci troviamo a parlare del problema avvelenamento degli alberi ad Arienzo, Positano. Come già in passato ci siamo trovati a raccontare, le piante dal grosso fusto, che sovrastano la spiaggia e lo specchio d’acqua sottostante, si presentano infatti moribonde e con un colore ramato, che va in contrasto con una delle zone verdi più caratteristiche del territorio positanese.

Questo è un vero e proprio disastro ambientale, che sta avvenendo alla luce del sole. Quello che noi di Positanonews abbiamo sempre sostenuto è che non si tratti soltanto di un problema legato all’inquinamento, ma di vero e proprio avvelenamento volontario.

Ora è elevato il rischio frana sul costone sopracitato. Come si sa, infatti, gli arbusti presenti sono fondamentali perché con le loro radici consolidano il terreno e lo compattano, scongiurando rischio di frane. Se le piante muoiono, pare evidente che le radici non saranno più in grado di essere utili in tal senso.