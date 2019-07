Pompei , in consiglio comunale la multisala cinema per la Cartiera. La cena Old Wild West e il film gratuito

Pompei , in consiglio comunale la multisala cinema per la Cartiera 115 negozi , un’area ristorazione , fra cui “Old Wild West”, che abbiamo visitato ieri, un pò caro ma il più bello con tende indiane, tepee, e buona carne, meno i dolci.

2.100 comodi posti auto

Il progetto per la ristrutturazione e riconversione dell‘ex stabilimento Aticarta destinato a Centro Integrato per l’Artigianato e il Commercio, complesso denominato La Cartiera, è promosso ed è stato realizzato da Coopsette Soc. Coop. attraverso la propria controllata Fergos Srl. Da agosto 2016 la gestione del Centro è a cura della ECE Projektmanagement Italia S.r.l.

Ora la Cartiera cerca di puntare anche sul cinema, gratuito ( come quello di ieri che abbiamo visto su Leonardo Da Vinci, gratuito , bello anche se faceva un pò caldo all’esterno ) .

Un posto molto frequentato da Sorrento e dalla Penisola Sorrentina, lettori di Positanonews, che sta cercando di rimodernarsi e offrire altri servizi per affrontare nuove sfide, fra cui la multisala cinema, con resistenze in Consiglio Comunale.

A dire il vero in passato si fecero molte discussioni sulla regolarità dei permessi, ma ora esiste e dar un servizio in più la vediamo una buona idea per il circondario.