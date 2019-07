Planet Nine ad Amalfi, la splendida foto di Angelo Anastasio

Amalfi. La Planet Nine nelle acque della città costiera immortalata nella splendida foto di Angelo Anastasio. Il mega yacht dal valore di 85 milioni di euro appartiene ad un armatore britannico, ha una lunghezza di 75 metri con caratteristiche ultra innovative ed destinato a diventare lo standard delle imbarcazioni di questa categoria. Planet Nine vanta una piattaforma per l’atterraggio di un elicottero mentre il design esterno, tradizionale di nave con prua slanciata, è caratterizzato da quattro ponti. Gli interni sono di dimensioni extra large ed extra lusso, con atmosfere eleganti tipiche dei panfili di altri tempi, ma anche con un tocco di modernità. Il ponte principale è dedicato interamente all’armatore per una superficie privata di oltre 300 mq divisa in due zone distinte: verso poppa la cabina principale, verso prua la zona lounge e una seconda cabina.