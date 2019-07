“Pizza di Tramonti”: ecco la bag firmata Pamela Viggiano e Francesco Maiorano

Crea la tua “Pizza di Tramonti”, con la bag firmata da Pamela Viggiano e Francesco Maiorano. Farina integrale biologica, pomodorini Corbarino, olio evo e alici sott’olio. Sono questi gli ingredienti base per realizzare una vera pizza di Tramonti. Prodotto conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, De.Co. dal 2010, è diventato un brand di successo dopo che – a partire dal secondo dopoguerra – tanti caseificatori e pizzaioli locali sono emigrati in cerca di riscatto.

Consapevoli ed orgogliosi di questa storia la chef Pamela Viggiano ed il pizzaiolo Francesco Maiorano, patron della Trattoria San Francisco di Tramonti e della birra artigianale TraMonti, hanno dato vita alla bag “Pizza Tramonti”. Un acquisto per avere tutto il necessario per rifare a casa la pizza di Tramonti, un originale regalo, un interessante souvenir, che riunisce tutte le eccellenze selezionate per preparare una pizza unica sulla propria tavola.

“Amiamo il nostro territorio e amiamo raccontarlo attraverso i nostri piatti, le nostre pizze, i progetti che arricchiscono il nostro lavoro quotidiano. Con la bag Pizza Tramonti vogliamo condensare le eccellenze che riuniamo sulla nostra pizza del cuore, quella che rappresenta il nostro paese – raccontano Francesco e Pamela – Spesso chi viene a trovarci vorrebbe poter rifare la nostra pizza che ha uno stile ed una storia tutta sua e con questa bag simpatica e colorata sarà più semplice. Lo scopo è duplice: permettere a chi ama la buona tavola di acquistare prodotti di grande qualità, ma anche continuare a diffondere l’identità golosa e generosa di Tramonti, polmone agricolo della Costa d’Amalfi.”

I prodotti che compongono la bag:

la farina integrale biologica di Molini Pizzuti, azienda accreditata e storica del salernitano, impegnata nella valorizzazione di varietà antiche di grani locali;

i pomodori Corbarino de I Sapori di Corbara di Carlo D’Amato, realtà di riferimento dei Monti Lattari e per tutta la ristorazione che punta alla qualità;

l’olio extravergine di oliva dell’Azienda Terre Operose di Tramonti di Lisa Ruocco, riconosciuta anche per la produzione di oli aromatizzati e vino da vitigni autoctoni;

i filetti di alici Amalfin, progetto giovane e ambizioso di Nando Lembo e Pasquale Bisogno

La Pizza De.Co. di Tramonti: la preparazione

Miscelare 1/3 di farina integrale, acqua depurata, sale e lievito madre per ottenere un buon impasto. Questo poi va lasciato riposare il più possibile (con attenzione dell’ambiente, che non deve essere né caldo né freddo), preparando poi dall’impasto delle pagnottelle di circa 180/200 grammi.

Le palline vanno lavorate su un piano cosparso di farina, che si allargano con il palmo della mano, fino a raggiungere un diametro di 25/30 centimetri: il disco di pasta va guarnito con gli ingredienti prima di essere infornato per alcuni minuti (la temperatura non deve andare oltre 350 gradi). All’uscita non deve mancare un filo d’olio extravergine.

Dove trovare la bag?

La bag, disponibile sempre presso la Trattoria San Francisco a Tramonti, ma anche ordinabile via email all’indirizzo bagpizzatramonti@gmail.com al costo di soli 20 euro (spese di spedizione escluse), rappresenta l’ennesimo progetto della frizzante coppia tramontina. Curiosità: il naming è figlio di Paul Cappelli, uno dei più noti pubblicitari degli Stati Uniti.