Piero Armenti , l’Urban explorer a Ravello all’hotel Bonadies. Ravello , Costiera amalfitana . Un personaggio internazionale, anche se originario di Salerno ,

Piero Armenti prima di diventare Urban Explorer ed imprenditore ha vissuto cinque anni in Venezuela, a Caracas e poi ha viaggiato per l’America Latina. Nel 2008 é tornato in Italia per un dottorato all’Orientale di Napoli. Nel 2011 il trasfermento a New York dove ha iniziato la vita da Urban Explorer, ovvero scopre una città e la mostrara a milioni di Italiani ogni giorno, ma sopratutto ha la prima agenzia turistica italiana a New York “Il mio viaggio a New York” ed è continuamente intervistato negli U.S.A.-