Piano di Sorrento. Venerdì 12 luglio la tanto attesa riapertura di Piazza Cota dopo i lavori di restyling

Piano di Sorrento. Dopo un lavoro di restyling finalmente venerdì 12 luglio Piazza Cota, cuore della città della penisola sorrentina, verrà riaperta e restituita ai cittadini in tutto il suo ritrovato splendore. I lavori, in particolare, hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione del marciapiede antistante il palazzo comunale, la sistemazione delle aiuole e la manutenzione del monumento ai caduti. Una piazza sicuramente più bella che restituisce dignità al centro di Piano di Sorrento e che fa parte di una serie di lavori, fortemente voluti dall’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Iaccarino, che stanno interessando e continueranno ad interessare l’intera città per renderla sempre più bella. L’appuntamento, quindi, è per venerdì 12 luglio alle ore 20.00 in Piazza Cota per poter partecipare alla cerimonia di riapertura.