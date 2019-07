Piano di Sorrento. Villa Fondi gremita come non mai per Dori Ghezzi e tante emozioni, anche da parte di chi organizzava , come lo stesso Giacomo Giuliano, pur avvezzo alle presentazioni e giornalista televisivo in note emittenti private in provincia di Salerno, lo vedevi preso e preoccupato per i particolari, un bel regalo a chi ama la Musica, con la M maiuscola, e la cultura, ma anche la Storia, questo dall’amministrazione Iaccarino che con l’assessore Cilento ha approntato un gran bel programma rendendo viva e attrattiva Villa Fondi, un bravo va anche a chi assiste, ai custodi, insomma l’apparato organizzativo che spesso non si vede. Un grazie forte a Sara Ciocio, Gigione Maresca che ci ha seguito tutto l’evento per Positanonews e ha fatto la foto con una bellissima Dori Ghezzi, una donna che colpisce per il fascino e la personalità , la abbiamo trovato dolcissima, ironica e paziente , pure quando le abbiamo chiesto della Penisola sorrentina e Costiera amalfitana quando è venuta con Fabrizio fra Maiori e Vietri sul mare, e Luigi del Bar Internazionale che ascolta le canzoni di De Andrè tutti i giorni, insomma banalità da giornale locale, ma lei non si è sottratta a questo , come alle cose importanti. Dori Ghezzi ha raccontato anche come si sono incontrati “Grazie a Malgioglio che ci ha presentato mentre stavamo in uno studio di registrazione , mi ha invitato da lui, stava lavorando a una musica, la stessa che misero quando nacque.. ci siamo scambiati i numeri e da allora sembrava che stavamo insieme da sempre.. amava la campagna e io lo ho seguito, faceva anche il contadino e studiava seriamente come farlo.. se lui non assecondava la natura, la natura assecondava lui.. ” “L’ultimo progetto artistico di Fabrizio De André era quello di scrivere 4 suite, 4 notturni in chiavi musicali diverse (rock, blues, classico, jazz) per descrivere l’oscurantismo verso cui si stava andando. Aveva capito già allora cosa ci aspettava e dove stiamo andando se non cambiamo rotta”.

Dori Ghezzi, a vent’anni dalla morte di Faber con cui visse 25 anni e da cui ebbe una figlia, Luisa Vittoria detta Luvi, sottolinea quanto fossero profetiche le sue canzoni e quanto sia ancora attuale il loro messaggio. “Sembra che avesse sempre previsto le cose che sarebbero accadute – continua – e se leggi ora le sue parole capisci il senso che avevano, che lì per li’ sembravano poesia astratta e invece oggi sembrano molto attuali se consideriamo la cronaca di questi giorni”.

Le opere di De André, così come il suo messaggio di solidarietà, umanità, attenzione verso i deboli e le ‘minoranze’ vengono promosse e portate avanti dalla Fondazione De André voluta e presieduta dalla stessa Dori Ghezzi che, spiega, in questi giorni della commemorazione ha messo nell’home page del sito una frase di Fabrizio “che mi sembra la cosa più giusta in questo momento”: ‘Anime salve in terra e in mare’.

“Una convivenza ancora quotidiana”

Da sempre Dori Ghezzi è la custode del patrimonio culturale e artistico del marito. “Per me quella con Fabrizio è una convivenza ancora quotidiana – spiega – e mi rincuora molto, mi aiuta molto. È sempre molto bello e piacevole occuparsi di lui e continuare questa storia e non vederla come nostalgica e passata. Anzi, guardando un po’ avanti”.

E questo grazie alla Fondazione De André che, spiega ancora , “nasce per tutelare, ma non c’è bisogno neppure di fare quello. Anche chi sbaglia lo fa in buona fede e non c’è bisogno di fare i gendarmi: noi, semplicemente, collaboriamo”.

“Se chiedono un aiuto – continua – noi cerchiamo di correggere il tiro se qualcosa non va bene, per chi ci consulta, ma poi ognuno è libero di fare ciò che vuole”. A vent’anni dalla scomparsa di De André, dice ancora Dori Ghezzi, “c’è molta attenzione, molto amore nei suoi confronti. È importante per chi l’ascolta quello che Fabrizio dice e mi sembra – aggiunge – che cresca il numero dei suoi fan che ormai è trasversale, si passa dai nonni ai figli ai nipoti. Sono convinta che il suo linguaggio sia universale, che travalichi il tempo affrontando tematiche sempre molto attuali”.

I veri grandi sono anche umili

Per questo alcuni suoi testi sono entrati nelle antologie scolastiche e, come conferma la stessa Dori Ghezzi, “c’è molta attenzione nelle scuole, arrivano tesine sui testi e sui temi delle sue canzoni. E anche su come è diventato Fabrizio – aggiunge – quali tipi di letture ha fatto, gli spunti su cui ha lavorato e la sua cultura che nasce dal fatto di non aver mai sottovalutato la cultura che l’ha preceduto: tutto quello che ha letto è stato importante e lui molto onestamente ha sempre dichiarato dove si è ispirato. I veri grandi sono anche umili”.

L’attualità di De André, sottolinea ancora Dori Ghezzi, è tale che anche i nuovi protagonisti del panorama musicale italiano, artisticamente lontanissimi dalla sua poetica e dalla sua musica, si ispirano a lui. “Molti dichiarano di ascoltarlo e ispirarsi a Fabrizio, anche tra i giovanissimi – dice ancora all’Agi – poi ovviamente usano e adottano il loro linguaggio. Si comportano adeguandosi ai tempi di adesso, magari distaccandosi anche dai principi di Fabrizio. Pero’ lo ascoltano. Tra i nuovi musicisti – aggiunge – c’e’ The Andre’ che usa la sua voce che è simile a quella di Fabrizio, che forse ha studiato, per cantare dei testi della musica trap. Il che lascia lì per lì spiazzati, ma poi capisci che è fatto con intenzione rispettosa e intelligente e riesci a capire meglio le problematiche di questi ragazzi. E ti poni delle domande”.