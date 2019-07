Piano di Sorrento. Sta riscuotendo consensi la X Rassegna di teatro Comico amatoriale “Maschere estive 2019” , ma anche apprezzamenti per la nuova location al Chiostro dell’Istituto Nautico “N. Bixio” di Piano di Sorrento, visto che il Chiostro dell’Immacolata nella scuola d’Ivrea in Via Carlo Amalfi è soggetto a lavori. Il Chiostro del “Bixio” ci sembra più accogliente, meno rumoroso, visto che non c’è la strada vicina, con una migliore acustica, più fresco ed accogliente, pure con due bar, uno interno e uno esterno con un giardino, anche guardare lo spettacolo sembra fare un’esperienza più diretta e viva . Questa sera ci è poi piaciuto in particolare lo spettacolo ” guardami ancora” interpretazione dei Filodrammatici con la regia di Luca Silvestri . Una commedia divertente che esorta ad essere se stessi che ruota attorno al figlio di un boss ( Silvestri ) che si innamora di un carabiniere , questo dopo aver subito un trapianto di cornea dagli occhi della defunta moglie del carabiniere. Alla fine un attacco ai pregiudizi “I nazisti uccidevano gli omosessuali una sola volta, voi con i vostri pregiudizi tutti i giorni” . Uno spettacolo corale con una compagnia di attori che si fanno valere e hanno divertito (ridendo mores) , Silvestri continuerà la sua tuornee , mentre i nostri continuano spettacoli ogni due settimane come potete vedere nel calendario di Positanonews.

Complimenti poi per il gran lavoro alla Compagnia la Zeza che, con un bando , ha selezionato davvero compagnie di qualità da tutta la Campania e oltre. A loro va davvero un plauso da tutto lo staff di Positanonews