Piano di Sorrento. Rubata bici elettrica alle spalle del Comune

AVVISO IMPORTANTE : FURTO BICI ELETTRICA .RICH BIT Bici elettrica da Uomo Cruiser Fat.

Piano di Sorrento . Il furto è avvenuto Intorno alle ore 13.00 in Piazza Cota alle spalle del Comune è stata rubata una Bici Elettrica simile al file Allegato stesso colore , era ferma vicino questa Ape bianca con relativa Catena, non mi hanno dato ancora la conferma ma a quanto pare hanno rubato anche un SH Rosso.

Se qualcuno ha notato qualcosa di strano può mettersi in contatto con me oppure con la vicina Stazione dei Carabinieri 0815321919,

Charly 57