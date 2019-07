Piano di Sorrento, Positanonews intervista il medico chirurgo Tullio Tartaglia: tiroide diffusa nelle due costiere

Positanonews ha intervistato il medico chirurgo dott. Tullio Tartaglia di Piano di Sorrento. Il dottor Tartaglia è specializzato in Otorinolaringoiatria e perfezionato in Endocrinochirurgia a Pisa. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Siena e formato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, il medico chirurgo carottese si occupa di Otorino, Allergia e Reflusso e Tiroide. Le sue sedi sono Vico Equense, Sant’Agnello, Sorrento e Capri.

Come spiega nel video, le sue tematiche sono il russamento, tema molto attuale insieme a quello delle allergie e la tiroide. Su quest’ultima disciplina, insieme a propri colleghi ha costituito un istituto di osservazione della tiroide, molto diffusa in Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, con molti casi tra Amalfi e Positano, nonostante la vicinanza al mare. L’obiettivo di questo istituto osservazionale sarà di mappare quante persone soffrono di patologie della tiroide, di trovare una soluzione insieme ad un equipe di genetisti, professori universitari che formeranno il comitato scientifico di un certo rilievo regionale ed extra regionale, che si occuperanno di studiare il fenomeno.