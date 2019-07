Piano di Sorrento . Da Ponte Orazio alle analisi delle Case dell’acqua alla difesa dei cittadini le attività di Salvatore Mare M5S . Seguiamolo . Noi di Positanonews non lo vediamo , se non per un attimo per strada qualche giorno fa, da mesi, ma lo stiamo seguendo sui social su internet, ma anche sui social nei bar. Salvatore qualche giorno fa ha fatto in strada un intervento con un agente di polizia municipale che voleva multare persone che stavano percorrendo una strada costretti da lavori , senza segnali adeguati che li avvisassero, gli diamo atto anche se non lo ha detto e nessuno lo dice. Poteva farsi i fatti suoi come fanno tutti, ma non lo ha fatto. Ha avuto l’impulso di intervenire a favore dei cittadini, caro Salvatore non ti voterò mai, perchè non sono residente, ma sappi che ti apprezzo, se continui così…

Intanto in piena estate in paesi turistici come la Penisola sorrentina e costiera amalfitana la politica non dovrebbe andare in vacanza, è proprio in questi giorni che si fanno le peggiori nefandezze o ci sono i problemi più grandi , visto che siamo sempre e comunque una zona turistica. Sulla vicenda Ponte Orazio ne abbiamo parlato, non conosciamo nel dettaglio cosa stia succedendo con l’amministrazione Iaccarino e la Regione Campania, che non da fondi, poi altre cose in pentola che mostrano che il “nostro” è tornato più in forma di prima e sopratutto preparato sul territorio a cui sta dando più valore di prima, anche se certe battaglie sono universali come quelle per i marittimi e per l’acqua pubblica, per non parlare dell’EAV la Circumvesuviana della vergogna Napoli – Sorrento . Anche questo delle case dell’acqua è importante, e lo riportiamo, altri argomenti di carattere sociale vogliamo approfondire direttamente prima di parlarne. Cmq questo il post sulle case dell’acqua.

Il tempo di fare l’interrogazione, e magicamente appaiono on line le analisi delle acque delle casette erogatrici (potete consultarle qui: http://www.comune.pianodisorrento.na.it/…/pa…/casa-dellacqua).

Notiamo che i campioni sono stati correttamente prelevati entro i tre mesi dalle ultime analisi, e precisamente il 1 luglio in via Maresca e via delle Acacie, il 3 luglio in via delle Rose, quindi si presume che siano venuti a fare i campionamenti in due giorni diversi, il lunedì e il mercoledì, che le analisi sono state completate il tra il 5 e l’8 luglio dalla «CLP Ambiente e Sicurezza», recano però tutte timbro e firma del 17 luglio, e non sappiamo la data di acquisizione al protocollo comunale che comunque risulta ben oltre i 5 giorni dalla data di fine prove.

Ma la cosa che ci sta più a cuore è sapere se gli operatori comunali hanno avuto comunicazione ed hanno potuto assistere il giorno 1 e 3 luglio ai campionamenti.

Infine, la quarta casetta?

Ce lo diranno in consiglio.

Buon lavoro e buona lettura.