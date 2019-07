Piano di Sorrento piange la sua memoria storica: addio Antonio.

Antonio Irolla era la storia fotografica della città di Piano di Sorrento. Era un uomo buono, fondatore del club Napoli Calcio, aveva un sorriso per tutti.

La sua casa sul Corso Italia era aperta a tutti, chiunque andava lì a vedersi la partita del suo amato Napoli, gli apriva la porta.

Era la memoria storica dell’Arciconfraternita Mortis et Horationis, decano tra i confratelli, era in grado non solo di raccontare cronache che si sono fatte storie per iscritto, ma anche di documentarle fotograficamente per i tanti decenni di militanza costante e assidua di fedele appassionato.

Il corteo funebre muoverà dalla Cappella di Santa Margherita per la Basilica di S. Michele Arcangelo, domani lunedì 29 luglio alle ore 16.30.

La Redazione porge le più sentite condoglianze alla moglie Mariarosa col fratello Pasquale, ai figli Salvatore con Ornella e Luigi con Rosa, ai nipoti Ivan e Flavia e alla famiglia tutta.

Il cordoglio passa anche sui social:

Aniello De Rosa:

È Uno Shock ,

È Solo Un Sogno

O E’ REALTÀ :

TI VOGLIO RICORDARE COSÌ ,

Mentre IL Tuo Capo

Viene Unto del SIGNORE ! Perché TU SEI STATO

PER NOI UN SIGNORE :

IL NS FILOSOFO IN TERRA Or Lo Sarai Ne’ Lì COELI ,

Quando a Sera Ed In Ogni Dove

Penseremo a Te … Al Rimbombar ,

Del … “CHI È È È” E Ti Saluterò

Pregando, L’AntonIrolla

PIRICHETTO …

Mario Russo