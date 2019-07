Piano di Sorrento, Peppe Coppola e il “mistero” dei due Comandanti spariti. Su De Marini Positanonews ha scritto, su Porreca indagheremo

Piano di Sorrento . Un messaggio polemico e che sicuramente fa riflettere quello pubblicato sui social da Peppe Coppola 105. In particolare, la voce spesso fuori dal coro di Piano di Sorrento, ha deciso di dire la sua circa il trasferimento dell’ex Comandante della stazione dei Carabinieri di Piano, Daniele De Marini e il ritorno a Pescara del comandante della Polizia Municipale Marco Porreca.

“Il Mistero mai svelato dei due Comandanti.

Continuo a chiedermi perché con tanti Giornalisti, eroi e sapienti della tastiera, perché in tutti questi mesi fino ad oggi tutti hanno paura di parlare di questi due bravi Comandanti che hanno vissuto con noi per più di 10 anni ?

Città Piano di Sorrento ..13.010 Abitanti .

Possiamo dire tranquillamente una Grande Famiglia, non vi sforzate di capire il perché di questo post perchè è solo una piccola riflessione sull’amicizia che si crea quando si vive a contatto per tanti anni in un piccolo paese come il nostro , se una città come la nostra è una famiglia, perché ogni tanto alcune persone scompaiono come fantasmi senza un saluto o una piccola telefonata ?

Vivo in questa città da circa 50 anni e vi garantisco che puntualmente succedono sempre misteriose scomparse e quasi sempre senza mai sapere la verità.

In questi casi si vede il vero giornalista, la sera prima di mettere la testa sul cuscino ricordatevi di un vero giornalista …. ricordatevi di Giancarlo Siani”.

Positanonews su De Marini ha già scritto. E’ andato a Castellammare di Stabia, ma rimasto nella caserma carottese, e abbiamo intervistato in anteprima il nuovo comandante. Su Porreca siamo sorpresi anche perchè vicino alla pensione, con lui abbiamo avuto parecchi scontri in passato, ma non sappiamo che sia successo.