Piano di Sorrento, padre vessava le figlie da anni: le risarcirà con oltre 100 mila euro

Una tremenda storia che permetterà a due donne di ottenere giustizia. Un uomo di 75 anni, originario di Vico Equense, ma residente a Piano di Sorrento, ha picchiato le sue tre figlie per anni, minacciandole persino di morte. Queste, però, sono riuscite a denunciarlo e hanno ottenuto giustizia: l’uomo, infatti, è stato condannato dal Tribunale di Torre Annunziata a versare loro circa 110 mila euro.

Pare che il padre di famiglia avesse maltrattato le figlie e la moglie per anni, praticamente tutte le sere, fino a quando, nel 2006, dopo una lite, colpì alla testa una delle figlie: quest’ultima aveva da poco subito un incidente stradale che le aveva portato un trauma cranico. Il 75enne dopo l’episodio fu condannato ad un anno di carcere; nonostante la Corte d’Appello avesse dichiarato prescritti i reati di maltrattamento e lesioni aggravate, venne confermata la possibilità di ottenere un risarcimento danni. Due figlie su tre hanno chiesto aiuto al Tribunale di Torre Annunziata e hanno ottenuto un risarcimento di 50 mila euro per entrambe, e circa 40 mila per spese processuali. Il giudice ha così definito la condotta del 75enne: “particolarmente ripugnante”.

